Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з дорученням виділити більше коштів на пряму закупівлю дронів для бригад ЗСУ.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що цього дня заслухав головнокомандувача Олександра Сирського, який представив доповідь про ситуацію на фронті, а також про операцію у Курській області.

Окремо президент повідомив про виступ полковника Павла Паліси, нового заступника керівника Офісу президента, який прозвітував про фінансове забезпечення військових підрозділів.

“Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо” – зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що додаткове фінансування є необхідним і поставив завдання прем’єр-міністру забезпечити його у найближчі дні. Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю найближчими днями додатково збільшити фінансування для бригад.