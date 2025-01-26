Про це Президент сказав у вечірньому зверненні.
“Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ “Хортиця”. Це найжорстокіші напрямки боїв.
При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад”, — сказав Президент.
Також генерал-майор Андрій Гнатов призначений заступником начальника Генштабу «для покращення взаємодії штабів із фронтом», додав президент.
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