Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні Президента та Уряду.

«Ростик готується до відставки. Він давно мав таке бажання, і зараз обставини складаються так, що президент готовий його відпустити», — розповіло джерело.

Інше джерело повідомило, що на місце Шурми в Офісі президента планують призначити Олександра Камишіна, міністра з питань стратегічних галузей промисловості, що залишить ще одне важливе міністерство без керівника.

Нагадаємо, Шурма, як і інші заступники голови Офісу президента Андрія Єрмака, пов’язаний із низкою скандалів. У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції склало протокол на Шурму, оскільки у 2022 році він створив Комітет електроенергетики при Офісі президента, не повідомивши про конфлікт інтересів. Рішення комітету призвели до багатомільйонних виплат компаніям, що належать його брату.

Шурма не приховував, що наприкінці 2020 року інвестував у компанію брата близько 10 мільйонів доларів, а у 2021-2022 роках разом із дружиною позичив йому ще приблизно 430 мільйонів гривень.

До того ж, брат Шурми, Олег, до недавнього часу очолював венчурний фонд, що дозволяє оптимізувати сплату податків на сотні мільйонів гривень.