Володимир Зеленський висловив готовність укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на вступ України до НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Зеленський заявив, що угода про припинення війни може бути досягнута, якщо територія України, контрольована Києвом, буде захищена НАТО. Він також зазначив, що це відкриває можливість для подальших дипломатичних переговорів щодо повернення окупованих територій.

“Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми маємо під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. А потім тимчасово окуповані території Україна може повернути дипломатичним шляхом”, — сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що припинення вогню потрібне, аби гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін “не повернеться” для захоплення українських територій.