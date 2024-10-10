У четвер під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України.

Про це глава держави повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.

Лідери виступили перед пресою з короткими коментарями приблизно о 19:00 за київським часом. На зустріч Володимир Зеленський прибув близько 16:30.

Президент України подякував Емманюелю Макрону за нинішню та всі попередні зустрічі, а також за підтримку, яку надає Франція.

“Я поділився з Емманюелем нашими планами – “планом перемоги” та іншими, розповів про ситуацію на полі бою… Перед зимою нам потрібна буде ваша підтримка. Ми вдячні за все, що ви робите для нас”, – зазначив Зеленський.

У подальших коментарях він згадав про обговорення питання боєприпасів і зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї, оскільки Україна не може повністю задовольнити свої потреби дронами вітчизняного виробництва.

“Того, що є, зараз недостатньо. Ми шукаємо фінансування на цю потребу – для внутрішнього виробництва, і чекаємо також дозволу від наших партнерів”, – сказав президент України.

Макрон, у свою чергу, деталізував, що Зеленський поділився з ним інформацією про “план перемоги”.

“Це був для нас важливий етап, можливість поговорити про наступні тижні та місяці, роботу і військового, і дипломатичного характеру”, – підкреслив президент Франції.

На уточнююче питання Макрон відповів, що масштаби допомоги Франції у постачанні зброї та підготовці українських військових залишаються на тому ж рівні, що й у попередні місяці.

Зеленський також розповів, що у листопаді відбудеться наступний Саміт миру.