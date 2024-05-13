Про це Володимир Зеленський написав у Телеграмі.
Під час телефонної розмови сторони скоординували позиції перед Самітом миру у Швейцарії та спільну роботу із залучення інших країн.
“Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн.
Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому”, – зазначив Президент.
Сторони також обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки.
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