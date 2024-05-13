Про це Володимир Зеленський написав у Телеграмі.

Під час телефонної розмови сторони скоординували позиції перед Самітом миру у Швейцарії та спільну роботу із залучення інших країн.

“Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн. Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому”, – зазначив Президент.

Сторони також обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки.