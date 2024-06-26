Про це повідомив президент України.

“Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині”, — сказав Зеленський.

Він зазначає, хоча Гнатов є досить молодим, проте досвід у нього саме такий, як потрібно. Завдання генерала Гнатова очевидне — знищувати окупанта та берегти якнайбільше життів наших воїнів.

Президент разом з Головкомом заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

“Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам”, — повідомив Зеленський.

На Донеччині також була проведена детальна нарада щодо безпеки та підтримки людей. Є багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.

За словами президента, планується розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно.

“Був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки”, — зазначив глава держави.