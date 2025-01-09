Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе можливе, щоб завершити війну з Росією "з гідністю" у 2025 році. Він закликав партнерів посилити тиск на Кремль та наголосив, що спільна мета союзників — припинення війни.

Про це він повідомив під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Він закликав партнерів посилити тиск на Кремль та наголосив, що спільна мета союзників — припинення війни.

“Я роблю все що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та всієї Європи цього року. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою – нашою, а не російською. Цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів”, – зазначив Зеленський.

Говорячи про підтримку інших країн, він зауважив, що такі держави, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також висловлюють бажання миру для України. Водночас президент підкреслив, що Росія не лише продовжує вкладати ресурси в агресію, але й посилює свої зусилля, співпрацюючи з Північною Кореєю.

За його словами, співпраця Кремля з Пхеньяном демонструє критичну ситуацію для російської влади. Він зазначив, що раніше жоден правитель у Москві не звертався б по допомогу до КНДР, якщо б не зіткнувся з серйозними проблемами.

“Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю”, – додав він.

Зеленський також акцентував увагу на важливості санкцій проти енергетичного сектору Росії, вважаючи їх одним із ключових способів обмеження можливостей Кремля фінансувати війну. Він закликав союзників, зокрема США та ЄС, посилити тиск на російську енергетику, щоб припинити фінансування війни.

“Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перекрити грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші”, – підсумував президент.

На завершення Зеленський наголосив, що лише через злагоджені дії партнерів та постійний тиск на Росію Україна зможе досягти справедливого миру.