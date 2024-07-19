Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив президент України Володимир Зеленський.

“Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти”, – підкреслив президент України.

Він заявив, що якщо союзники України на Заході залишаться сильними, то те, що він назвав “гарячою фазою” війни з Росією, може закінчитися до кінця цього року. Та додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

“Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці в п’ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні уряду Великої Британії.