Про це в інтерв’ю ВВС заявив президент України Володимир Зеленський.
“Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти”, – підкреслив президент України.
Він заявив, що якщо союзники України на Заході залишаться сильними, то те, що він назвав “гарячою фазою” війни з Росією, може закінчитися до кінця цього року. Та додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.
“Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання”, – додав Зеленський.
Нагадаємо, вранці в п’ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні уряду Великої Британії.
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