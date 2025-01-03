У деяких країнах ЄС біженців з України поділили на дві категорії: тих, хто працює, і тих, хто потребує фінансової допомоги. Для останніх деякі європейські урядовці пропонують варіант повернення на Батьківщину.

Про це розповів Володимир Зеленський під час телемарафону.

Президент зазначив, що деякі європейські країни хочуть залишити у себе українців, які працюють, використовуючи їх як “дешеву робочу силу”, оскільки вони сплачують податки, і на них не потрібно витрачати кошти.

Водночас, за словами Зеленського, є урядовці, які просять звернутися до тих, хто не працює, із закликом повернутися в Україну.

“Я їм кажу, дивіться, давайте так: трошки більше ППО і я скажу — повертайтеся всі. Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює. А вони кажуть: ні, ті що в нас працюють, хай працюють, а ця частина хай повертається”, — зауважив Зеленський.

Президент також підкреслив, що союзники не висловлюють цю позицію публічно, оскільки побоюються негативної реакції своїх громадян, які активно підтримують Україну.

Зеленський переконаний, що після закінчення війни більшість українців, які зараз перебувають за кордоном, повернуться додому. Він наголосив, що відновлення країни після війни забезпечить робочі місця та створить сприятливі умови для повернення громадян.