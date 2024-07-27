У суботу, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською в День медичного працівника відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" і поспілкувалися з дітьми, які проходять там лікування.

Про це повідомив глава держави у Telegram-каналі.

“Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню “Охматдит”. Поспілкувалися з дітьми, які проходять лікування”, — написав Зеленський.

За його словами, “медзаклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару”.

“Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети і розбирав завали, підтримував дітей. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців. Ми обов’язково все відновимо і доведемо, що життя сильніше за його ворога!” — констатував президент.

Олена Зеленська також прокоментувала візит до лікарні “Охматдит” у своєму Telegram-каналі.

За її словами, через російську атаку «Охматдит» втратив токсикологічний корпус, ще чотири постраждали. Але план відновлення вже готовий і втілюється, зазначила Зеленська.

“Завдання амбітне: не лише відновити пошкоджене, а й модернізувати клініку, щоб рятувати більше життів”, — наголосила перша леді країни.