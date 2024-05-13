Про це глава Української держави поінформував у соцмережі Х.

«Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення нашого повітряного щита», – йдеться у дописі.

Під час розмови між Зеленським та Крістерссоном обговорювалася підготовка до майбутніх самітів, зокрема, саміту Україна – Північна Європа, який, за словами президента України, відбудеться незабаром, а також Саміту миру у Швейцарії.

«Я радий, що Премʼєр-міністр підтвердив свою участь у ньому», – повідомив український президент.

Нагадаємо, що уряд Швеції 9 травня оголосив про надання фінансової допомоги в розмірі 28 мільйонів євро для підтримки обороноздатності України, передавши відповідне завдання Збройним силам країни.