Україна повинна напряму співпрацювати з обраним президентом США Дональдом Трампом, адже в його оточенні можуть бути "різні голоси".

Про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до Трампа, Зеленський зазначив, що “ми повинні працювати з новим президентом” США, аби в його особі “мати найбільшого прихильника”.

“Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що в його оточенні лунають різні голоси. І саме тому ми не повинні (дозволити. – ред.) нікому з оточення зруйнувати нашу комунікацію. Це не допоможе і буде деструктивним”, — додав він.

Президент зауважив, що має намір поділитися з Трампом своїми ідеями та “хоче почути його”.

Зеленський зазначив, що вже мав зустріч з Трампом, коли той був кандидатом у президенти США, в Нью-Йорку, і їхній діалог був “теплим, добрим і конструктивним”.