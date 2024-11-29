Про це він сказав в інтервʼю Sky News.
Відповідаючи на запитання щодо ставлення до Трампа, Зеленський зазначив, що “ми повинні працювати з новим президентом” США, аби в його особі “мати найбільшого прихильника”.
“Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що в його оточенні лунають різні голоси. І саме тому ми не повинні (дозволити. – ред.) нікому з оточення зруйнувати нашу комунікацію. Це не допоможе і буде деструктивним”, — додав він.
Президент зауважив, що має намір поділитися з Трампом своїми ідеями та “хоче почути його”.
Зеленський зазначив, що вже мав зустріч з Трампом, коли той був кандидатом у президенти США, в Нью-Йорку, і їхній діалог був “теплим, добрим і конструктивним”.
“Це була дуже хороша зустріч, і це був важливий перший крок – тепер ми маємо підготувати кілька зустрічей”, — сказав він.
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