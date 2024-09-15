План перемоги, який Президент збирається представити президенту США Джо Байдену, складається з чотирьох основних пунктів і ще одного, що буде актуальним після закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському журналісту Фаріду Закарії.

“Я підготував кілька пунктів. Чотири з них є ключовими, а один знадобиться після війни. Я поділюся цими ідеями з Байденом”, — сказав Зеленський.

Серед головних питань Зеленський виділив питання безпеки, геополітичної ролі України, важливої військової підтримки та право України самостійно вирішувати, як використовувати отриману допомогу. Він також наголосив на економічній підтримці, яка буде цікавою для обговорення. Зеленський зазначив, що Україна готова до реалізації цього плану і сподівається, що Байден підтримає його, а також, можливо, доповнить пропозиції для посилення української позиції.

Зеленський підкреслив, що успіх реалізації плану залежить від рішення Байдена, а не від російського лідера Володимира Путіна.