Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському журналісту Фаріду Закарії.
“Я підготував кілька пунктів. Чотири з них є ключовими, а один знадобиться після війни. Я поділюся цими ідеями з Байденом”, — сказав Зеленський.
Серед головних питань Зеленський виділив питання безпеки, геополітичної ролі України, важливої військової підтримки та право України самостійно вирішувати, як використовувати отриману допомогу. Він також наголосив на економічній підтримці, яка буде цікавою для обговорення. Зеленський зазначив, що Україна готова до реалізації цього плану і сподівається, що Байден підтримає його, а також, можливо, доповнить пропозиції для посилення української позиції.
Зеленський підкреслив, що успіх реалізації плану залежить від рішення Байдена, а не від російського лідера Володимира Путіна.
“Інтерв’ю Фаріду Закарії. Розповів про важливість і вплив Курської операції на загальну ситуацію на фронті, про потребу наших Сил оборони в достатній далекобійності, а також про безперечне значення єдності – єдності Європи та всього світу в захисті життя й міжнародного права.
Путін і схожі на нього міжнародні злочинці не мають отримати змогу розділити світ і з’їсти його шматками. Нам потрібне спільне вміння захищатися”, — написав Зеленський в Telegram.
- До кінця листопада Україна створить план дій для досягнення миру, — Зеленський
- Росію запросять на наступний Саміт миру в листопаді
- Участь Росії у другому саміті миру не означає початок перемовин, — Єрмак