Президент України провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої зазначив, що кількість військових з КНДР на полігонах Росії може зрости до 12 тисяч.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч”, — йдеться у повідомленні.

Під час розмови сторони також домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.

У межах цієї домовленості Україна та Південна Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

“Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України”, — додав Зеленський.