Президент Володимир Зеленський анонсував у другій половині серпня та у вересні перемовини зі США щодо питання використання далекобійної зброї.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Він додав, що провів перемовини з американськими сенаторами та обговорив з ними потреби, щоб завершити війну.

“Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати”, — зауважив Зеленський.

Він пояснив, що операція в Курській області має суто безпековий характер. Оскільки лише з цієї території Росія з 1 червня і до сьогодні обстрілювала Сумщину 2100 разів.

Зеленський нагадав, що історія правління Путіна в РФ почалася з катастрофи “Курська”, і символічно, що фіналом для нього через 24 роки теж може стати Курськ.