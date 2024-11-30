Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі далеко не всі військові бригади отримали обіцяне західними партнерами оснащення, тому ключова проблема — це нестача саме зброї, а не військових.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

За словами Зеленського, українська влада неодноразово зверталась до союзників з проханням про повне оснащення десяти військових бригад, але в результаті лише 2,5 бригади необхідну зброю.

“Вони (західні партнери, — ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в десяти бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади”, — пояснив президент.

Зеленський наголосив на недоцільності мобілізації нових людей у військо, без можливості забезпечити їх зброєю.

“Хтось запитав мене, я не хочу сказати, що це позиція деяких лідерів у Європі про мобілізацію тощо: що вам потрібні молоді тощо, і я сказав, що ви хочете, щоб хтось помер без зброї. Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти в яку бригаду з якою зброєю”, — обурився Зеленський.

Також Президент пояснив, що Україна ухвалює рішення про чисельність своєї армії, виходячи з необхідності зберегти якомога більше життів.

“Якщо у європейських або американських чиновників є ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми будемо робити свою”, — підсумував Зеленський.