Про це глава держави заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.
За словами Зеленського, українська влада неодноразово зверталась до союзників з проханням про повне оснащення десяти військових бригад, але в результаті лише 2,5 бригади необхідну зброю.
“Вони (західні партнери, — ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в десяти бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади”, — пояснив президент.
Зеленський наголосив на недоцільності мобілізації нових людей у військо, без можливості забезпечити їх зброєю.
“Хтось запитав мене, я не хочу сказати, що це позиція деяких лідерів у Європі про мобілізацію тощо: що вам потрібні молоді тощо, і я сказав, що ви хочете, щоб хтось помер без зброї. Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти в яку бригаду з якою зброєю”, — обурився Зеленський.
Також Президент пояснив, що Україна ухвалює рішення про чисельність своєї армії, виходячи з необхідності зберегти якомога більше життів.
“Якщо у європейських або американських чиновників є ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми будемо робити свою”, — підсумував Зеленський.
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