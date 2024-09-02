Через обмеження, які адміністрація президента США Джо Байдена наклала на застосування американської зброї проти цілей на території Росії, розчарування в Україні зростає з кожним днем.

Про це пише видання The Economist.

Зазначається, що загальна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була скасована в травні, коли Вашингтон повідомив Києву про можливість завдати ударів по скупченню російських військ по той бік кордону, які готувалися наступати на Харків. У минулому місяці, коли ЗСУ увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, залучених для відбиття вторгнення. У Вашингтоні це не викликало жодних заперечень.

Раніше причиною заборони Україні завдавати Росії далекобійних називали можливість спровокувати ескалацію реакції з боку Кремля, яка в кінцевому підсумку завдасть більшої шкоди Україні, й до того ж може призвести до застосування Росією ядерної зброї. Однак в останні місяці з’явилися нові причини для обмежень України.

Неназвані посадовці припустили, що адміністрація Байдена не хоче поставити під загрозу «перезавантаження» відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші офіційні особи стверджують, що дозвіл Україні використовувати ATACMS, систему більшого радіуса дії, ніж HIMARS, проти цілей у Росії не змінить стратегічної картини, оскільки цілей у радіусі недостатньо.

Видання зауважило, що Білий дім не дозволив Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Storm Shadow/Scalp за межами української території, оскільки ці крилаті ракети містять американські компоненти.

Як зазначає The Economist, незабаром у Зеленського буде останній шанс переконати Байдена скасувати обмеження на удари по РФ до того, як він залишить посаду. Це станеться зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної асамблеї ООН.