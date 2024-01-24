“Виконання існуючого закону дозволяє продовжувати мобілізацію. Питання, наскільки професійно зараз працюють територіальні центри комплектування. Друге – це усе таки президент має ухвалити рішення про пониження вікового цензу в призові. Найкращі воїни – це від 18 до 25 років. Я розумію, що кажу непопулярні речі. Але з власним досвідом служби у понад 30 років у ССО, я скажу, що ми маємо готувати все населення України захищати власну домівку”, – каже Кривонос.

За його словами, наразі середній вік військових – від 38 до 50 років, але здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші, ніж у 25-річного. Він заявив, що ідеальний вік воїнів – від 18 до 25 років.