Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на виснажливу рутину управління країною в умовах війни, він має намір довести її до кінця.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Інтерв’ю припало на чи не найважчий момент для України з перших днів війни. Зеленський, однак, наполягав, що ще зарано списувати країну з рахунків, і що він залишався позитивним, незважаючи на всі свої розчарування.

“Я зовсім не в розпачі… Я не відчуваю себе на тонучому кораблі, який йде на дно. Ми не кричимо “врятуйте нас”, – сказав Президент.

Президент, однак, закликає до більшої терміновості. Росія веде наступ у Харківській області, прогрес, який відбувся після місяців затримки в Конгресі США через ухвалення великого пакету підтримки, що обмежує можливості України на полі бою. Потім була заборона на використання західної зброї для ураження російських військових цілей через кордон, що обмежувало її здатність захищатися, проте наразі ситуація вже виправлена.

“Коли ви балотувалися в президенти і сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І точно не хотів би бути брехуном, особливо щодо своїх дітей”, – наголосив Зеленський.

Для Зеленського зараз одне з найскладніших питань – мобілізація. Сотні тисяч українців добровільно пішли на фронт на перших етапах війни, але цей запас кадрів здебільшого вичерпано, вважає видання.