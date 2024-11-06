Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.
“Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа”, — почав промову Зеленський.
Глава держави зазначив, що в Україні та в усій Європі важливо було чути слова тоді ще 45-го президента США Трампа про мир завдяки силі — peace through strength.
“І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють”, — додає Зеленський.
Він навів діяльність 40-го президента США, теж республіканця Рональда Рейгана (1981–1989) як приклад того, що у світі “люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя”.
“І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів”, — акцентував президент України.
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