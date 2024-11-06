Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Зеленський підкреслив, що чітке лідерство Трампа та його політика "мир завдяки силі" принесуть користь Америці, Україні та світу загалом, зокрема допоможуть зупинити російську агресію.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа”, — почав промову Зеленський.

Глава держави зазначив, що в Україні та в усій Європі важливо було чути слова тоді ще 45-го президента США Трампа про мир завдяки силі — peace through strength.

“І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють”, — додає Зеленський.

Він навів діяльність 40-го президента США, теж республіканця Рональда Рейгана (1981–1989) як приклад того, що у світі “люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя”.