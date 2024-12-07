У Парижі в Єлисейському палаці в ці хвилини президент Франції Еммануель Макрон зустрічається з українським лідером Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це перший закордонний візит Трампа після перемоги на виборах президента США у листопаді.

У Парижі ввечері у суботу, 7 грудня, він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. У Єлисейському палаці заявили, що до перемовин приєднається і президент України Володимир Зеленський.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.