Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Це перший закордонний візит Трампа після перемоги на виборах президента США у листопаді.
У Парижі ввечері у суботу, 7 грудня, він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. У Єлисейському палаці заявили, що до перемовин приєднається і президент України Володимир Зеленський.
Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.
- Володимир Зеленський прибув до Парижа
- Сьогодні ввечері у Парижі відкриють Собор Паризької Богоматері
- У Парижі готується до відкриття Собор Паризької Богоматері, який перебував на ремонті понад 5 років (фото)