Відео було опубліковане в Телеграм-каналі Президента.

“Сьогодні в Одесі – у день наших Військово-Морських сил Збройних Сил України. І це – день і нашої вдячності всім воїнам ВМС, і перемовин – щоб Сили оборони України, ВМС України – вся наша держава отримала ще більше можливостей.

Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи.

Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16″, – сказав Зеленський.