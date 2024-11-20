Президент наголосив, що Україна не в змозі нині досягти своїх кордонів станом на 1991 рік військовими засобами, але вона ніколи не погодиться на визнання окупованих територій російськими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу Fox News.

“Йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року”, – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна не має наміру витрачати тисячі життів, щоб повернути Крим військовим шляхом. Він підкреслив, що вирішення цього питання можливе лише дипломатичними засобами.

“Чи готові ви відмовитися від Криму заради мирної угоди, яка покладе край цій війні і зупинить кровопролиття в Україні? Я вже згадував, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся”, – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що російський лідер Володимир Путін чітко заявив про небажання повернути півострів Україні, однак Київ продовжить боротьбу за свої території, використовуючи всі можливі міжнародні інструменти.