Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський нагадав, що представив в США План перемоги України, а незабаром у Німеччині у форматі «Рамштайну» буде обговоримо подальші кроки разом із союзниками.
“Жовтень – час рішень”, – наголосив український лідер.
Він додав, що вже зараз є важливе продовження комплексу безпекових угод. Йдеться про декларація G7+ щодо відбудови.
“Це чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості – будемо збільшувати кількість країн. Дякую Сполученим Штатам і Президенту Байдену за це лідерство”, – сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що “лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу”.
“Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде”, – резюмує Зеленський.
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