Володимир Зеленський скликав нараду на 26 серпня щодо державних зрадників України, тих, хто незаконно перетинає кордон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський скликав нараду на завтра, в якій візьмуть участь Генеральний прокурор, представники СБУ, МВС, ДБР, а також керівники НАБУ, САП і ДПСУ. Президент зазначив, що на цій зустрічі потрібно обговорити багато питань і зробити відповідні висновки.

“Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці «товаріщі» отримали те, на що заслуговують”, – сказав Зеленський.

Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження через можливу організацію незаконного перетину кордону народним депутатом України.

Дмитрук неодноразово ставав об’єктом скандалів через свою проросійську позицію і, ймовірно, зараз перебуває в Молдові зі своєю сімʼєю.