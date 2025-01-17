Учора, 16 січня, в Україну з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Президент України вручив йому орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Про це йдеться в указі президента України №36/2025.

“За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня КРОЗЕТТО Гвідо — Міністра оборони Італійської Республіки”, — зазначено у тексті указу.

Під час зустрічі Зеленський подякував уряду й народу Італії за вагому допомогу Україні, особливо в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти Росії. Президент відзначив схвалення Італією 10-го пакета військової допомоги та активну участь у коаліціях у форматі “Рамштайн”.

Обговорення торкнулося питань посилення ППО, навчання українських військових і технічного персоналу в Італії, а також спільного виробництва оборонної техніки. Президент наголосив на важливості інвестування в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема у виробництво безпілотників.

Також Зеленський акцентував на необхідності надання Україні гарантій безпеки, зауваживши, що найкращою гарантією стане членство України в НАТО.

Міністр оборони Італії підтвердив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну. Він також повідомив про початок роботи над 11-м пакетом військової допомоги.