Президент Володимир Зеленський повернув до Ради проєкт закону, який дозволив би роботодавцям звільняти співробітників за неповідомлення про зв'язки з людьми на захоплених територіях.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 7731 на сайті Верховної Ради.

Президент надав пропозиції до документу, які розгляне профільний комітет.

Цей проєкт закону, внесений депутатами від “Слуги народу”, парламент ухвалила 25 квітня.

При цьому, як йшлося у пояснювальній записці, що розробили для “врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України”.

До другого читання у документі з’явилась норма про право роботодавців звільняти своїх співробітників, якщо ті не повідомили своєму керівництво про наявні контакти з людьми, які залишилися на окупованих територіях.

Після цього вісім правозахисних організацій в Україні звернулися до Зеленського з проханням накласти на проєкт закону, назвавши вказану норму “підставою для утисків і стигматизації тих, хто має родичів в окупації, і людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон”.