Про це йдеться у картці законопроєкту № 7731 на сайті Верховної Ради.
Президент надав пропозиції до документу, які розгляне профільний комітет.
Цей проєкт закону, внесений депутатами від “Слуги народу”, парламент ухвалила 25 квітня.
При цьому, як йшлося у пояснювальній записці, що розробили для “врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України”.
До другого читання у документі з’явилась норма про право роботодавців звільняти своїх співробітників, якщо ті не повідомили своєму керівництво про наявні контакти з людьми, які залишилися на окупованих територіях.
Після цього вісім правозахисних організацій в Україні звернулися до Зеленського з проханням накласти на проєкт закону, назвавши вказану норму “підставою для утисків і стигматизації тих, хто має родичів в окупації, і людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон”.