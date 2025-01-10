У 2025 році Україна сподівається отримати від своїх союзників реальні гарантії безпеки та завершити війну вже цього року.

Про це президент сказав в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

“Для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія – знищити, окупувати нас повністю. І не треба вірити в інші казки”, — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що саме через протистояння божевільним планам кремлівського диктатора Україна потребує таких гарантій безпеки, які унеможливлять нове російське вторгнення.