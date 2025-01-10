Про це президент сказав в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.
“Для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія – знищити, окупувати нас повністю. І не треба вірити в інші казки”, — підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що саме через протистояння божевільним планам кремлівського диктатора Україна потребує таких гарантій безпеки, які унеможливлять нове російське вторгнення.
“Потрібні гарантії безпеки, які не дадуть можливості Путіну знову прийти з війною. Це наша мрія – цього року отримати такі гарантії та цього ж року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все”, — заявив президент України.
- Зеленський: Я роблю все для того аби завершити цю війну з гідністю у цьому році
- Президент: Україна має право вимагати сильних гарантій безпеки від світу
- Зеленський: 25 січня або в інший день сідаємо передусім з Трампом та домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна