Президент України Володимир Зеленський розкритикував план врегулювання війни між Росією та Україною, запропонований Бразилією та Китаєм. Він вважає, що уряд Бразилії займає проросійську позицію.

Про це він сказав в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles.

Президент України згадав про свою зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою та висловив надію, що «він мене зрозумів». Зеленський хотів побачити від бразильського колеги «розуміння того, що відбувається, а не просто політичне примирення».

«Що значить “просто сісти й поговорити”? […] Не можна казати, [що] просто ми повинні робити кроки один одному назустріч. Що за “один одному”? Він (Володимир Путін — ред.) зайшов, вбив людей, захопив території, а тепер Лула каже: “Хай вони поговорять”», — підкреслив Зеленський.

Також він назвав китайсько-бразильську пропозицію щодо врегулювання війни деструктивною політичною ініціативою, яка не була узгоджена з Україною. Зеленський зазначив, що пропонував президенту Бразилії та Китаю співпрацювати над мирним планом, але вважає, що Бразилія узгодила свій план із Росією.

«Ми ж не дурні. Для чого цей театр. Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: “Давайте таку ініціативу“. Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія», — заявив український президент.

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру, передавало CNN Brasil. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.