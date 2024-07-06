Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кількість керованих авіаційних бомб, дронів-камікадзе та ракет різних типів, які використала Росія проти України цього тижня.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram-каналі.

“Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 «шахедів» і майже 40 ракет різних типів”, — зазначив український лідер.

Він наголосив на необхідності прийняття конкретних рішень задля захисту українських міст та сіл й поглиблення співпраці із західними партнерами.

“Щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень — вже їх готуємо”, — зауважив Зеленський.

Також він прозвітував про зміцнення нашого повітряного простору України й подякував за це Німеччині та США.

“Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору”, — написав глава держави.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україну вже прибув третій зенітно-рактений комплекс Patriot з Німеччини, його український екіпаж успішно пройшов підготовку у ФРН.

Раніше Зеленський заявляв, що загалом для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.