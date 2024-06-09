Про це він сказав у зверненні в неділю, 9 червня.

“Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор – бити керованими авіабомбами, ракетами різних типів, дронами. Саме тому ефективна протиповітряна оборона, РЕБ, бойова авіація – це ключ до того, щоб зміцнити захист нашої країни, наших людей, наших фронтових позицій і щоб вигнати окупанта з України”,— сказав глава держави.

Зеленський подякував союзникам, які вже надають Україні відповідну допомогу, але закликав їх надати більше коштів для протидії російському терору з повітря.

“Дякуємо всім у світі, хто вже з цим допомагає. Але ми потребуємо більше підтримки – саме такого рівня захисту, який унеможливить російський терор”, — наголосив президент.