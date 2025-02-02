Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.
Зеленський висловив співчуття родинам та близьким загиблих внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці у Полтаві.
“Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє – діти. Дев’ять та дванадцять років. Постраждали двадцять людей, у тому числі четверо дітей: від зовсім малечі – три місяці дитині – до дванадцяти років. Ще 22 людини були врятовані”, – сказав Зеленський.
В контексті цього він наголосив на необхідності отримати надійні гарантії від партнерів, які стримуватимуть Росію від агресії проти України.
“Для України й для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору”, – зауважив український лідер.
Він додав, що “ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру” та подякував усім партнерам, які надають Україні допомогу.
Нагадаємо, 1 лютого російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Внаслідок ворожої атаки загинула сім’я Яворських — мати, тато та їх 9-річна дівчинка.
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