Президент України Володимир Зеленський визначив умову, яку вважає справедливою для початку переговорів з Росією. На його думку, така можливість може бути лише за повернення російської армії до лінії повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю виданню Bloomberg Зеленський пояснив, що переговори можуть бути як справедливими, так і несправедливими, і їх формат залежатиме від того, чи Україна матиме підтримку союзників.

“Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливі – це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Це було б справедливою можливістю почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває,” – зазначив президент.

Зеленський додав, що поняття справедливості може сприйматися по-різному залежно від позицій України та її партнерів, включно зі США, ЄС та країнами Глобального Півдня.

“Питання в тому, чи Україна буде як колись у нормандському форматі одна – і всі інші, або Україна буде з союзниками. Ось що таке справедливі переговори,” – підкреслив глава держави.

Таким чином, ключовою умовою для відновлення діалогу з Росією є не лише військовий аспект, але й забезпечення підтримки міжнародних партнерів України.