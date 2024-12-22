Президент Володимир Зеленський у День української дипломатії наголосив на тому, що від дій представників дипломатичних відомств залежить, чи стане наступний рік для нашої країни переможним.

Про це йдеться у заяві глави держави.

“Бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим з точки зору цього завдання. Ми повинні зробити все, щоб 2025 рік став для України роком миру”, – наголосив Зеленський.

Глава держави закликав дипломатів злагоджено працювати для досягнення важливої мети – отримання запрошення на членство України в НАТО.

“Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України – це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях”, – наголосив Зеленський.

Український лідер акцентував на важливості налагодження системної роботи щодо всіх аспектів справедливості миру для України. У цьому контексті він виокремив відповідальність Росії за війну, санкції проти РФ та пошук тих російських активів, які поки не заморожені.

Нагадаємо, за прогнозом експертів Міжнародного валютного фонду війна в Україні може закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.