Станом на сьогодні, транзит російського газу через територію України в Європу знизився до нуля, що стало однією з найбільших поразок Росії.

Про це заявив Володимир Зеленський.

“Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви”, — написав президент.

Президент підкреслив, що перетворення енергоносіїв на зброю та використання енергетичного шантажу призвели до того, що Росія втратила доступ до одного з найбільш привабливих і географічно доступних ринків – Європи.

Зеленський також зазначив, що більшість європейських країн успішно адаптувалися до енергетичних змін. Одним з пріоритетів на цей момент є підтримка Молдови в енергетичній трансформації.

Окремо він звернув увагу на необхідність протистояти тиску деяких європейських політиків, які продовжують співпрацювати з Москвою через корумповані схеми замість розвитку прозорої енергетичної політики.

Президент висловив сподівання, що збільшення постачання американського газу до Європи дозволить стабілізувати ринок і знизити ціни.

“Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії”, — написав Зеленський.