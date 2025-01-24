Дональд Трамп стверджує, що Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабної війни з Росією. На думку новообраного президента США, можна було укласти "угоду" для уникнення конфлікту.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

Трамп підкреслив, що Зеленський зараз хоче завершити війну, але, на його думку, “він не повинен був дозволити цьому статися”.

“Ви знаєте, він не ангел. Він ніколи не мав дозволити статися цій війні. Передусім, він бореться з набагато більшою силою, набагато більшою… Дві речі відбулися: вони (українці) були сміливими, але ми дали їм мільярди доларів. Сполучені Штати дали на двісті мільярдів доларів більше, ніж Європа”, – сказав президент США.

Він вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби вдалося досягти угоди з Кремлем. Трамп знову наголосив, що якби він був президентом США, то зміг би легко домовитися з РФ. Проте Зеленський натомість вирішив боротися з “набагато потужнішою силою”.

За словами Трампа, Росія має 30 тисяч танків, а Україна практично не мала жодного, поки США не почали постачати обладнання. Він підкреслив, що хоча Україна проявила сміливість, конфлікт все одно потрібно врегулювати.

Також президент США повторив попередження, що якщо Росія не зробить кроків для припинення війни найближчим часом, США введуть серйозні економічні санкції та “масивні тарифи”.