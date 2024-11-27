Президент Володимир Зеленський не може погодитися на умови "миру", які висуватиме Кремль, оскільки це суперечить Конституції України та стане політичним крахом для глави держави.

Про це сказав колишній голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico.

За його словами, Володимир Путін продовжує прагнути знищення української державності, і сподівання на можливість домовленостей із ним є ілюзією.

“Путін все ще вірить, що може знищити українську державність, знищити Україну як незалежну демократичну країну. І він думає, що він зараз за крок від того, щоб показати слабкість Заходу… Путін одержимий Україною, але знищення України означатиме для нього виконання його великої цілі – показати світу, як Захід неспроможний захищати себе і свої цінності“, – сказав він.

Кулеба підкреслив, що російський лідер насправді не зацікавлений у проведенні справжніх перемовин. Він також висловив скептицизм щодо планів Трампа “швидко завершити війну”, вважаючи, що Путін продовжує робити ставку на виснаження Заходу, аби зрештою досягти своїх цілей.

Ексглава МЗС України зауважив, що не уявляє, як президент Володимир Зеленський міг би погодитися на “мир” на умовах, які Росія точно висуватиме.

“Уявімо, Росія залишає за собою Донбас, Крим, йдеться про відмову України від НАТО. Чи може Зеленський підписати це? Не може, тому що це суперечитиме Конституції. І тому що це означатиме “політичний кінець” для Зеленського“, – зазначив він.

Кулеба зауважив, що у разі, якщо Трамп спробує змусити Україну до переговорів із Росією, суттєво скоротивши військову підтримку, це може призвести до катастрофічного загострення ситуації.

“Фронт на Донбасі може посипатись, росіяни опиняться біля передмість Дніпра, Полтави, Запоріжжя… Це буде найнебезпечніший момент для України”, – наголосив він.

Кулеба зауважив, що важливо також те, як будуть діяти європейські партнери і наскільки зможуть перекрити нестачу американської зброї.

Він висловив жаль з приводу того, що загалом на Заході ще бракує усвідомлення важливості наслідків війни РФ проти України та чіткого розуміння своєї власної мети.

“Не можна перемогти, коли Росія чітко знає свою стратегічну ціль у війні у всіх деталях, коли Україна знає свою стратегічну ціль, але Захід, без якого Україна не може перемогти, не знає, за що воює. Це справжня трагедія цієї війни”, – зазначив Кулеба.