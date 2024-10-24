Про це повідомляє BBC із посиланням на власні джерела в ОП.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинників на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, оскільки в липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, що скасовує подальші сезонні зміни часу. Проте, законопроєкт досі не підписав президент Володимир Зеленський, і, за інформацією джерел BBC, він не планує цього робити.

16 липня депутати схвалили у другому читанні проєкт Закону про обчислення часу в Україні №4201, який передбачає скасування переведення годинників на літній і зимовий час. Відповідно до цього закону, останнє переведення на зимовий час мало відбутися в жовтні 2024 року, після чого Україна залишилася б на цьому часі постійно.

Законопроєкт був підписаний головою Верховної Ради і 21 серпня надісланий на підпис президенту.

“Не планує президент підписувати”, – повідомило джерело BBC в Офісі Президента.

Крім того, співрозмовник заявив, що строки для ветування вже минули, тому закон просто не буде підписаний.

За словами іншого джерела, після детальних підрахунків з’ясувалося, що скасування сезонного часу може призвести до збитків для економіки на кілька мільярдів гривень.

“Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде”, – повідомив він.

Серед аргументів проти підписання закону також зазначаються численні петиції від українців, які виступали проти змін і закликали “не красти наші вечори”.