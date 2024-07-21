Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада має розробити інструменти проведення виборів у тому випадку, якщо війна Росії проти України триватиме принаймні ще десять років.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю ВВС.

Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про можливість проведення виборів в Україні, якщо війна триватиме ще 10 років, сказав, що провів би вибори “із задоволенням”.

“Якщо війна буде затягуватися, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке”,– сказав український лідер.

При цьому він нагадав, що в Україні, згідно із Конституцією, заборонено проводити вибори, якщо діє воєнний стан.

“Як можна проводити демократичні вибори в окопах, потрібно, щоби були спостерігачі. Жодні спостерігачі в окопи не приїдуть. В нас люди на окупованих територіях. Отже, вони не голосуватимуть, бо як вони проголосують? Хто проконтролює цей процес? І в нас понад сім мільйонів людей за кордоном. І як забезпечити їм голосування?”, – заявив Зеленський.

У жовтні минулого року президент України казав про те, що вибори в Україні можуть відбутися під час воєнного стану за умови змін до законодавства та організації голосування таким чином, щоб це було безпечно і щоб у процесі могли брати участь усі українці як усередині країни, на фронті, так і за кордоном.

Додамо, що згідно з Конституцією України, 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори Президента України. 20 травня 2024 року сплив визначений Конституцією п’ятирічний термін із моменту інавгурації Володимира Зеленського.