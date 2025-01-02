Президент України не дав чіткої відповіді на запитання, чи буде він балотуватися на другий президентський термін.

Про це стало відомо зі спільного інтервʼю Володимира Зеленського та Олени Зеленської, яке транслювалося в етері телемарафону.

Президент зазначив, що наразі не зосереджується на виборах, адже це не є його головною метою. Він підкреслив, що все залежить від того, як завершиться війна та скільки йому вдасться зробити для країни.

“Не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою”, — сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення активних бойових дій, коли країна буде в сильній позиції та з потужною армією, зброєю та гарантіями безпеки. До цього часу президент і Верховна Рада залишаються легітимними.