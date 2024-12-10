Президент України заявив, що додаткові 10-12 систем Patriot забезпечать захист української цивільної інфраструктури від російських атак. Ці системи не лише врятують життя українців, але й зроблять війну для російського президента Володимира Путіна беззмістовною.

Про це він повідомив під час зустрічі під час зустрічі з головою групи Європарламенту “Прогресивний альянс соціалістів і демократів” (S&D) Іратхе Перес Гарсіа.

“Якщо наше небо повністю захищено, переваги в небі у них немає. Ніякі КАБи, ніякі ракети, будь-які балістичні тощо не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, в енергетику, в наші лікарні, школи, університети”, — зазначив президент.

Президент також наголосив, що вартість однієї системи становить близько 1,5 мільярда доларів, і запропонував використовувати для цього конфісковані російські активи. Він наголосив, що це коштуватиме 30 мільярдів доларів, але остаточне закриє українське небо.

“Люди будуть повертатися до нормального життя, і з-за кордону також. Діти будуть ходити в школи, в університети. Економіка буде працювати. Це те, чого сьогодні нам не вистачає. Те, що є конкретно в наших партнерів”, — сказав Зеленський.