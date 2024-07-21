Про це йдеться у повідомленні глави держави.

“Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але, тим не менше – більше сили для України”, – сказав президент

Також президент розповів про результати доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронтової ситуації.

“Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат”, – наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post казав про те, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів сім батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста. Президент України Володимир Зеленський казав, що Україні потрібно 26, щоб створити повний повітряний щит над Україною.