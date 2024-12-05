Про це повідомив глава держави.

“Провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна — НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ”, — повідомив Зеленський.

Президент наголосив на важливості:

запрошення України до Альянсу;

забезпечення ЗСУ боєприпасами, озброєнням і технікою;

зміцнення оборони взимку через загрози російського повітряного терору.

Зеленський підкреслив, що підтримка України є ключовою не лише для нашої держави, а й для всіх європейських партнерів, адже безпека однієї країни формує безпеку всього регіону.

“Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх”, — зазначив глава держави.