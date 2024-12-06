Про це він повідомив у своєму Telegram.

Зазначається, що ключова увага була приділена продовженню військової підтримки України, зокрема прискоренню надання десятого пакету допомоги.

“Розповів про актуальну ситуацію на полі бою. Ми обговорили продовження військової підтримки України, зокрема прискорення надання чергового, 10-го пакету допомоги”, – повідомив Зеленський.

Сторони також домовилися активізувати координацію з іншими європейськими лідерами, щоб покращити ситуацію з безпекою в регіоні.

“Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України”, – підкреслив президент.

За результатами розмови було визначено низку напрямків для співпраці, зокрема щодо нарощування постачання озброєння та протиповітряних систем для захисту України від агресії.