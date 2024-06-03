Про це Зеленський повідомляє на сторінці у Twitter (X).

“Я прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим”, – зазначив глава української держави.

Він висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також “за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН”.

Зеленський анонсував відкриття українського посольства у столиці Філіппін.

“Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці”, – розповів глава держави.

Сторони під час зустрічі обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, та “важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії”.

“Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті”, – йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, президенти обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.