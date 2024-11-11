Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський висловив вдячність естонському народу за підтримку з перших днів повномасштабної війни та рішення спрямувати 0,25% ВВП країни на потреби українських військових.

“Вдячний Естонії та її людям за новий військовий пакет допомоги перед зимою, значну підтримку з початку повномасштабної війни та лідерство у виділенні 0,25% ВВП країни на наші військові потреби”, – зазначив Зеленський.

Президент також згадав про нещодавню атаку дронами «Шахед» на будівлю, де розташована резиденція посла Естонії в Україні, як черговий доказ необхідності посилення оборони та впровадження нових санкцій проти Росії.

Зеленський підкреслив важливість наступного санкційного пакета ЄС, який повинен включати механізми для припинення обхідних шляхів постачання російських товарів військового призначення.

“У наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій” – наголосив він.

Сторони також обговорили потенціал фінансування з боку Естонії для виробництва далекобійних дронів в Україні, а також необхідну підтримку для укомплектування нових військових бригад, що є одним із пріоритетів на найближчий час.