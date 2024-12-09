Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Основною темою переговорів стало зміцнення позицій України як на полі бою, так і на міжнародній арені.

Про це він повідомив у Facebook.

“Зустрівся з премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вітаю з першим візитом до України. Дякую Естонії, уряду та всьому естонському народові за віддану підтримку нашої країни та людей від самого початку повномасштабного вторгнення”, – заявив Зеленський.

Сторони зосередили увагу на питаннях забезпечення справедливого та тривалого миру, який повинен стати надійною основою не лише для України, але й для Європи в цілому.

“Цінуємо чітку позицію Естонії щодо нашого майбутнього членства і у Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі та розраховуємо на продовження цієї підтримки”, – наголосив президент.

Переговори також торкнулися військової допомоги Україні, а також зміцнення її дипломатичних зусиль на міжнародній арені. Учасники зустрічі висловили спільне бачення щодо важливості продовження співпраці для досягнення спільних цілей.