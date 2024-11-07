Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі Х.
“Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу”, – йдеться у повідомленні.
Лідери домовилися продовжувати діалог та поглиблювати співпрацю між Україною та США, підкреслюючи важливість збереження міцних зв’язків на міжнародній арені.
Нагадаємо, що 6 листопада Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, ставши 47-м президентом країни. У фінальному етапі він переміг Камалу Гарріс, яка була його основною опоненткою.
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- Макрон і Трамп обговорили ситуацію в Україні під час телефонної розмови.
- Гарріс планує зателефонувати Трампу для визнання поразки на виборах, — ЗМІ.