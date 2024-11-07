Президент України Володимир Зеленський 7 листопада провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі Х.

“Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу”, – йдеться у повідомленні.

Лідери домовилися продовжувати діалог та поглиблювати співпрацю між Україною та США, підкреслюючи важливість збереження міцних зв’язків на міжнародній арені.

Нагадаємо, що 6 листопада Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, ставши 47-м президентом країни. У фінальному етапі він переміг Камалу Гарріс, яка була його основною опоненткою.