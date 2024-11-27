Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів”, — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо постачання необхідної техніки досі не реалізовані повністю. Він наголосив, що це питання є важливим для морального стану українських військових та загальної мотивації.

“Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях”, — пише президент.

Також у розмові з Марком Рютте обговорили співпрацю з партнерами, зокрема з Америкою та іншими державами, а також скоординовану роботу з ними для виконання попередніх домовленостей і забезпечення необхідного додаткового посилення як у військовому, так і в політичному аспектах. Зокрема, заради запрошення України в НАТО.